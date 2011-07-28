Pişşti'de bir medya kişisi





Çağnur Öztürk





Tuğba Ekinci, Star TV’de Gani Müjde, Şafak Sezer, Özlem Tekin ve Sanem Altan'ın sunuculuğunu yaptığı, yapımcılığını ANS Prodüksiyon'un üstlendiği Pişşti’nin konuğu oldu. Programda; medyada, magazin dünyasında olan bitenler üzerine konuşuluyor. Son programda konu sekse gelince kendisinin seslendirdiği "Kondom" şarkısı için; Eurovision’a katılsa kesin birinci olur. Çünkü dünyayı en çok ilgilendiren konu bu" dedi. Tuğba Ekinci, gerçekten de sahne şovlarıyla Eurovision’da başarılı olabileceğini düşünüyor.



Tuğba Ekinci’yi izlerken tavırlarıyla Hilal Cebeci’ye çok benzediğini gözlemledim, Hilal Cebeci bütün bu yaptıklarını sevgi eksikliği yaşadım diye açıklamıştı Acaba dedim Tuğba Ekinci’de de sevgi eksikliği mi var, çünkü o da sürekli dikkat çekme ve gündemde olma çabasında. En son Altın Kelebek Ödülleri’nde Tarkan’ı maruz bıraktığı durumu düşününce hala üzülmeden edemiyorum. Tuğba Ekinci ve Hilal Cebeci gibi, daha çoook medya kişimiz mevcut. Aslında sorun sevgi eksikliğinde değil, onlar bütün bunları, bütün stratejilerini çok bilinçli bir şekilde yürütüyorlar. En önemli ortak özellikleri de fütursuz olmaları.



Bu medya kişileri ne kadar kendilerinden bahsettirirlerse, ne kadar televizyonda, medyada görülürlerse o kadar mutlu oluyorlar veee en kötüsü o kadar sevildiklerini zannediyorlar?! Aslında fena halde yanılıyorlar!..

Talihsiz ve maksatsız ekran kazası sonrası durum



CNN Türk’te Özge Uzun’un sunduğu haber-yarışma programı, talihsiz ve maksatsız ekran kazasından bahsetmiştim.



Bu ekran kazası sonrası Barış Tünay twitterda ‘Ne Haber yarışmasında Fenerbahçe ile ilgili sorulan soru talihsiz ve maksatsız bir soru oldu. Pazartesi günü sorumluları ile konuşacağım’ demişti. Ve program CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay’ın kararıyla yayından kaldırıldı.



Kararın ağır olduğunu söyleyebilirim. Yetenek çıkarmayacak yetenek yarışmaları bolluğu arasında güzel bir alternatifti, devam etmesini isterdim.



Programda, sorulan soru Fenerbahçelilerin büyük tepkisini almıştı:



Aziz Yıldırım’ın aynı koğuşta kalmak istemediği yönetici kimdir?

A. Şekip Mosturoğlu B. İlhan Ekşioğlu

C. Cemil Turan D. Mecnun Otyakmaz