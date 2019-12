Pişmiş gıdaları bekletmek, zehirlenmeye yol açıyor

Pişirilmiş gıdaların oda sıcaklığında 1,5 saatten fazla bekletilmesinin, yemeklerin yeterince

pişirilmemesinin, gıda zehirlenmelerine yol açabildiği belirtildi.



Tarımsal Kalkınma Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen 57 bin 630 avro bütçeli AB destekli Gıda Tüketicisini Koruma ve Bilinçlendirme Projesi kapsamında görevliler, Konya'daki bir alışveriş merkezinde açılan stantta, tüketicileri güvenli gıda tüketimi konusunda

bilinçlendirmeye çalışıyor.



Tüketicilere hazırlanan CD'leri izlettirerek alışverişin püf noktaları, gıda zehirlenmeleri, sağlıklı gıda tüketimi konusunda geniş bilgi veren görevliler, ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuvarı yetkililerince hazırlanan 'Gıda Tüketicisi El Kitabı"nı

dağıtıyor.



Kitabın "gıda güvenliği" başlığı altındaki bölümünde, gıda zehirlenmeleri konusunda bilinmesi ve öğrenilmesi gereken bilgiler yer alıyor.



Gıda zehirlenmelerine yol açacak mikropların bulaştığı gıdaların görünüş, tat ve kokusunda hemen fark edilebilecek önemli bir değişiklik olmayacağının vurgulandığı el kitabında, her yıl binlerce kişinin gıdadan zehirlendiği, bunlardan önemli bölümünün zehirlenmeden habersiz olduğu, bazılarının ise öldüğü belirtiliyor.



Kitapta, gıda zehirlenmelerinin başlıca 10 nedeni şöyle sıralanıyor:



-Yemeğin çok erkenden pişirilmesi ve sıcak ortamda bekletilmesi.



-Pişirilmiş yemeğin dolaba konmadan önce 1,5 saatten fazla tehlikeli

derecede tutulması (genelde oda sıcaklığı).



-Yemek tekrar ısıtılırken yeterince ısıl işlem görmemesi ve mikropların ölmemesi.



-Zehirleyici mikropların bulaştığı gıdaların tüketilmesi.



-Yemeklerin yeterince pişirilmemesi.



-Kümes besinlerinin pişirilmeden önce yeterince buzunun çözülmemesi.



-Pişmiş yemeğe çiğ yemeğin dokunması.



-Sıcak yemeklerin vitrinde 63 dereceden düşük bekletilmesi.



-Hazırlanma sırasında yemeğe insanlardan hastalık mikrobunun bulaşması.



-Artık yemek yenmesi.



Dayanıklı ve dayanıksız gıdalar



El kitabında şeker, un ve baklagiller dayanıklı, patates ve fındık gibi gıdalar az dayanıklı, et, balık, taze meyve ve sebze, yumurta, süt ve ürünleri ile ekmek gibi ürünler ise dayanıksız gıdalar olarak tanıtılıyor.



Zehirlenmeye yol açabilecek riskli mikropların bazı yiyecek çeşitlerinde diğerlerinden daha kolay üreyebildiği vurgulanan kitapta, yüksek riskli mikropların sevdiği gıdaların et ve süt ürünleri, yumurta, salam, sucuk, deniz ürünleri, pişmiş pirinç ve makarna, hazır meyve salataları olduğu belirtiliyor.



