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Spor

Pişmaniye şekilli statta sona gelindi!

Kocaeli'ye yapılan stadyum bittikten sonra milli maçlara ev sahipliği yapacak

21 Kasım 2016 16:55

Kocaeli'de yapımı süren pişmaniye şeklindeki stadın kaba inşaatı yüzde 95, ince işçiliği ise yüzde 80 oranında tamamlandı.

Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen stadyum 33 bin kişi kapasitesine sahip.

Toplam 89 bin metrekare arazi üzerinde yapımı süren stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde yapılacak dış cephesiyle ilgi çekiyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, statla ilgili şunları söyledi: "Kısa zaman sonra stadyumumuz açılış seviyesine gelecektir. Şu anda dış cephe kaplama ve içerideki doğal çim zemin çalışmasıdır. Mekanik elektrik ve elektronik aydınlatma işlemleri tamamlandı. 57 loca oluşturuldu. Şu anda kaba inşaatın yüzde 95, ince işlerde de yüzde 80'ler seviyesine ulaşıldı. Stadyum, tahminen şubat sonunda açılışa hazır hale gelecektir. Öncesi olur sonrası olmaz diye düşünüyorum." 

 

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