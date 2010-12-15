T24 LogoT24 Logo
Gündem

PİŞMAN OLAN HIRSIZLAR KUR'AN

15 Aralık 2010 14:33

-PİŞMAN OLAN HIRSIZLAR KUR'AN-I KERİMLERİ CAMİYE BIRAKTI ERZURUM (A.A) - 15.12.2010 - Erzurum'da bir camiden çalınan el yazması iki adet Kur'an-ı Kerim, caminin giriş kapısına bırakıldı.  Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yakutiye ilçesindeki Cedit Mahallesi'nde bulunan Cedit Camisi'nde imam odasındaki dolap ve kitaplık arasındaki gizli bölmeden çalınan cami vakfiyesine ait 188 ve 226 yıllık el yazması iki adet Kur'an-ı Kerim, akşam namazı sonrası camiden çıkan cemaat tarafından bulundu.  Poşet içerisinde cami kapısının koluna asılı bir vaziyette bulunan iki Kur'an-ı Kerim, cami imamına teslim edildi.  Durumun bildirilmesi üzerine camiye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, poşette parmak izi aradı. Yapılan incelemenin ardından el yazması Kur'an-ı Kerimler, Yakutiye İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24