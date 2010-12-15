-PİŞMAN OLAN HIRSIZLAR KUR'AN-I KERİMLERİ CAMİYE BIRAKTI ERZURUM (A.A) - 15.12.2010 - Erzurum'da bir camiden çalınan el yazması iki adet Kur'an-ı Kerim, caminin giriş kapısına bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yakutiye ilçesindeki Cedit Mahallesi'nde bulunan Cedit Camisi'nde imam odasındaki dolap ve kitaplık arasındaki gizli bölmeden çalınan cami vakfiyesine ait 188 ve 226 yıllık el yazması iki adet Kur'an-ı Kerim, akşam namazı sonrası camiden çıkan cemaat tarafından bulundu. Poşet içerisinde cami kapısının koluna asılı bir vaziyette bulunan iki Kur'an-ı Kerim, cami imamına teslim edildi. Durumun bildirilmesi üzerine camiye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, poşette parmak izi aradı. Yapılan incelemenin ardından el yazması Kur'an-ı Kerimler, Yakutiye İlçe Müftülüğüne teslim edildi.