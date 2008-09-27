Piskoposlardan camiye 'evet'

>>> Köln'de ırkçı gösteriye geçit yok

Konferans sonunda bildiri yayınlayan 67 piskopos, halk arasında cami yapımıyla ilgili korku ve endişe yaratılmaması gerektiğini bildirerek, konunun siyasi malzeme yapılmaması çağrısında da bulundular.Bildiride, Almanya'da Müslümanların yaşadığı gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Din özgürlüğüne hiç şüphesiz Müslümanların kendilerine layık cami yapmaları da dahildir" denildi.Almanya'da cami yapılmasının, Müslüman ülkelerde kilise yapılması şartına bağlı olamayacağı da ifade edilen bildiride, "Biz Hristiyanlar Müslüman ülkelerde kilise yapımına kısıtlamalar getirilmesine karşı çıktığımız için burada yaşayan Müslümanların da haklarını savunuyoruz" şeklinde ifadeye yer verildi.Alman Katolik Kiliseleri Başkanı, Freiburg Başpiskoposu Robert Zollitsch de cami yapımına karşı eleştirilerin de doğal olduğunu belirterek, "Eleştiriye izin var, kışkırtıcılık yapmaya yok" dedi.Bazı piskoposlara cami yapımına karşı çıkmaları için baskı yapıldığını da ifade eden Zollitsch, söz konusu bildirinin bu piskoposları da rahatlatmasını umduğunu kaydetti.Geçen hafta Belçika, İtalya, Avusturya, İspanya, İtalya başta olmak üzere ırkçı grupların temsilcileri Köln’de buluşmuş ve Köln’e minareli cami yapılmasına karşı çıkan bir gösteri düzenleme girişiminde bulunmuştu. Ancak ırkçıların bu eylemleri, güvenlik gerekçesiyle polis tarafından engellenmişti.