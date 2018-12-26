Pisidia Antik Kenti'nde kazı süresi 1 yıla uzatıldı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığı açıklandı.

Yalvaç\'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla antik kentteki kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığını açıkladı. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan kazı çalışmalarının bu güne kadar yılda 5 aylık sürede yapılabildiğini, bunun da çalışmaları kesintiye uğrattığını aktaran Prof. Dr. Özhanlı, alınan kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

\'BİRÇOK ESERİN ORTAYA ÇIKARILMASI DEMEKTİR\'

Türkiye genelinde bakanlıkça yürütülen 118 arkeolojik kazı alanı bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, \"Bakanlık bu kazılardan 20\'sinde yıl boyunca kazı çalışmalarının yürütülmesi yönünde karar aldı. Bu da bizim 70-80 dolayında işçiyle kazı çalışmalarını sürdüreceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca oldukça önemli bir turizm merkezi olan Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde birçok eserin ortaya çıkarılması demektir\" diye konuştu.

100 BİN TURİST HEDEFİ

Kazıda ortaya çıkan eserlerin ülke turizmine, bilime çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Özhanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Pisidia Antiokheia Antik Kenti hipotamik kent planıyla şehirleşme konusunda Antiokheia\'nın en önemli kentlerinden biridir. Hemen yanı başında olan ve Helenistik dönemde hac merkezi olan Men Tapınağı oldukça önemli. Burada astroloji gözlemleri yapılmış olduğunu biliyoruz. Bu alanın kazısı tamamlandığında yıldız ve ayın hareketlerini gözlemleyebilecek teleskoplar yerleştirilmesiyle büyük bir turizm potansiyeli oluşacaktır. Tabii ki Antiokheia\'yı dünya üzerinde hac merkezi olarak tanıtan St. Paul Kilisesi\'nin kazısını bu çalışmayla tamamladığımızda bugün gelen 20 bin turiste yaklaşık 80 bin daha katılacaktır. Gün yüzüne çıkarılacak eserler, restorasyon ve konservasyon işlemleri ile buraya ilgiyi mutlaka artıracaktır.\"

\'YEREL DESTEK ŞART\'

Bakanlığın kazı çalışmalarının süresini 12 aya uzatmasının oldukça yararlı olduğunu ancak yeterli olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, \"Bakanlığın tahsis edeceği ödeneklerle işi tam anlamıyla yürütmek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle kentimizin yerel yönetimlerine sayın valimize de bu konuda bize destek sağlamaları konusunda ricada bulunuyorum\" dedi.



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