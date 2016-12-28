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Eğitim

PISA sonuçlarını eleştirene MEB'den yaptırım

MEB Müsteşar Yardımcısı Hilmi, ERG'nin veri talebi, işbirliği teklifi, toplantı davetlerine icabet etmemesini istedi

28 Aralık 2016 11:49

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarında Türkiye’nin 72 ülke arasında 50’nci sırada yer almasıyla ilgili Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yetkililerinin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.

Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderen Çolakoğlu, “2017 yılında ERG tarafından tüm birimlerimize gelecek görüşme, veri talebi, işbirliği teklifi, toplantı davetlerine icabet edilmemesini, MEB stratejisinden sorumlu kişi olarak tarafıma yönlendirilmesini önemle arz ederim” dedi.

Çolakoğlu, okullara gönderilen yazısının sonuna ise ‘not diye ekleme yaparak “Aynı kuruluşun işgal ettiği MEB binası hakkında hukuki işlemler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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