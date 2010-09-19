-PİRİNÇTEN SABUN ÜRETTİ ÇORUM (A.A) - 19.09.2010 - Çorum'un pirinciyle bilinen Osmancık ilçesinde cilt sorunlarına çözüm bulmak amacıyla araştırma yapan Figen Orhan pirinçten sabun üretti. Üretimine başlanan doğal pirinç sabunu, Osmancık Belediyesinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Burada konuşan Figen Orhan, uzun zamandır yaşadığı cilt sorunlarından yola çıkarak uzun bir araştırma yaptığını, doğal ve güzel bir cilde sahip olma noktasında pirincin önemine dair birçok bilgiye ulaştığını söyledi. Balıkesir Ayvalık'taki sabunhanesinde ürettiği sabunu ilk olarak kendisinin denediğini anlatan Orhan, 3 yıl önce yaşadığı cilt sorunları dolayasıyla yaptığı araştırmaların kendisini pirinç sabunu üretmeye sevk ettiğini söyledi. Orhan, ''Araştırmalarım sonucu öğrendiğime göre, Japon kadınları sağlıklı ve beyaz bir tene sahip olmak için yüzlerini pirinç suyu ile yıkıyor. Üretime küçük atölyemde başladım. Pirinç sabununu ilk olarak cildimde denedim. Yakın dostlarım da sabunun sonuçlarından memnun kaldı. Taleplerin artması üzerine seri üretime geçtik'' dedi. Sabununun, ciltte derinlemesine bir etki yaptığını, kan dolaşımını hızlandırdığını, cilde parlaklık kazandırdığını ifade eden Orhan, yorgun ve yıpranmış ciltleri sıkılaştıran sabunun yaşlanma etkisini geciktirdiğini belirtti. Orhan, sabuna ilginin beklediğinden çok fazla olduğunu dile getirerek, sabunun pirinç kepeği, pirinç sütü, saf zeytinyağı ve baldan yapıldığını aktardı. Osmancık'ta sabun üretimi için bir fabrika kurmayı amaçladıklarını kaydeden Orhan, ''Osmancık Pirinç Sabunu'' patenti almak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.