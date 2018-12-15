Pirince böcek ilacı karıştı, tapınakta dağıtılan pilavı yiyen 11 kişi zehirlenerek öldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir tapınakta ayin sonrasıda dağıtılan domatesli pilavdan zehirlenen 11 kişinin öldüğü, en az 70 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

BBC'ye konuşan bir polis sözcüsü 11 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirdi.

Olayın ardından iki kişi gözaltına alınırken bir sağlık yetkilisi yerel medyaya yemeğin zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Bazıları ise pilavda kullanılan pirince böcek ilacı karıştığı yönünde tahmin yürütüyor.

Cuma günü düzenlenen ayine komşu köylerden de çok sayıda kişi gelmişti.

Pirinçlere test uygulanacak

Maramma tapınağının bulunduğu Chamraj Nagar bölgesinin sağlık sorumlusu KH Prasad, zehirlenmeye tam olarak neyin yol açtığının, pirinç örneklerinde yapılacak testlerden sonra belli olacağını belirtti.

Ayine katılanlaran bazıları, pilavda gaz yağınınkine benzer bir koku olduğunu söyledi. Bir görgü tanığı, bir anda çok sayıda kişinin kusmaya başladığını anlattı.

Eyalet Başbakanı HD Kumaraswamy, ölenlerin yakınlarına 500 bin rupi (yaklaşık 7,000 dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı. Hindistan'ın eski başbakanı HD Deve Gowda, attığı tweetinde yakınlarını kaybeden ailelere sabır diledi.