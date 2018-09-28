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Ekonomi

Pirinç ve çavdar ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ"de değişiklik yapılarak, "pirinç ve çavdar" ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi

28 Eylül 2018 11:06

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - \"İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ\"de değişiklik yapılarak, \"pirinç ve çavdar\" ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.
Resmi Gazete\'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararında, \"6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 33 üncü ve 34 üncü sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. \"33- Pirinç (GTİP: 1006) 34- Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)\" denildi.

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