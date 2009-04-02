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Sağlık

Pirinç kemiklere yarıyor

Bir kâse kabuklu pirinç pilavı ile kemik sağlığınızı korumanız mümkün.

02 Nisan 2009 03:00

Bir kâse kabuklu pirinç pilavı sayesinde kemiklerinizi koruyabilirsiniz.

Kabuklu pirinç, iyi bir magnezyum kaynağıdır, magnezyum kemik mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olur.

Yaklaşık 3/4 bardak kabuklu pirinçte 40 mg magnezyum mevcuttur, beyaz pirinçteki miktar bunun yarısıdır. Bir miktar karışık sebze veya ızgara somon fazladan bir magnezyum desteği ve diğer başka önemli besinleri de sağlayacaktır. Kadınlar için günde 400 mg, erkekler için ise günde 333 mg’lık magnezyum alımı yeterlidir ve sizi 0,9 yaşa kadar gençleştirebilir.

Pek çok kimse sağlıklı kemikler için kalsiyuma ihtiyacı olduğunu bilir, bununla birlikte araştırmalar magnezyumun da kemiklerin mineral yoğunluğunu korumada en az kalsiyum kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bir çalışmada, normal beslenme düzeni sırasında en yüksek miktarda magnezyum alan 70 yaş ve üzeri yetişkinlerin kemik mineral yoğunlukları, magnezyumdan yana fakir bir beslenme düzenine sahip yetişkinlere oranla çok daha yüksek bulunmuştur.

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