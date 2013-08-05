Pirinç artık kuraklığa dayanabilecek

Japon bilim adamları, milyarlarca kişinin temel besin kaynağı pirincin iklim değişikliğine bağlı kuraklığa direnebilmesini sağlayan bir gen buldu.

Agrobiyoloji (tarım biyolojisi) Bilimleri Enstitüsü'nden Yusaku Uga ve ekibinin yaptığı araştırma, "DRO1" adı verilen genin köklerin aşağı doğru büyümesini ve böylece kökleşmenin daha derinde olmasını sağladığını gösterdi.

Pirincin köklerinin yüzeye yakın olduğunu ve bu nedenle susuzluğa az dayanabildiğini belirten bilim adamları, Asya'da ve Filipinler'de sıkça yetiştirilen IR64 ve Kinandang Patong türleri üzerinde araştırma yaptı.

Genin eklendiği bitkilerde, kök sisteminin daha derin olduğu ve kuraklığa daha fazla dayanabildiği de görüldü.

Araştırma, "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.