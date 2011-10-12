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Dünya

Piri Reis "G" noktasına gidiyor GAZİMAĞUSA (A.A)

12 Ekim 2011 21:34

-Piri Reis "G" noktasına gidiyor GAZİMAĞUSA (A.A) - 12.10.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayarak, 4 Ekim'de KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na demirleyen Koca Piri Reis Gemisi, yarım kalan çalışmaları tamamlamak için limandan ayrıldı. Piri Reis'in kaptanı Çağdaş Konuşur, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, saat 17.30 dolaylarında Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldıklarını belirterek, ''ilk etapta çalışma yaptıkları 'G' noktasına gittiklerini'' söyledi. Daha önce 1000 kilometreyi aşkın alandan veri alındığını anımsatan Konuşur, şimdi 2 bin 400 kilometrekarelik alanda sismik çalışma yapılmasının planlandığını kaydetti. Piri Reis gemisi 26 Eylül'de başladığı ilk etap çalışmasını 3 Ekim'de tamamlamış 4 Ekim'de Gazimağusa Limanı'na gelmişti.

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