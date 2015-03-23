Pirelli Çin’e satılıyor

Çin'in en büyük kimyasal ürünler şirketi ChemChina, Pirelli'yi gözüne kestirdi.
ChemChina ilk adımda şirketin hisselerinin yüzde 26,2'sini yaklaşık 1 milyar 900 milyon
euro karşılığında satın aldı. Hisseler Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera
kontrolündeki Camfin'e aitti.
ChemChina kalan Pirelli hisselerine de talip olduklarını
duyurdu. Hisse başına 15 euro
ödendiği belirtilirken bu fiyatın diğer Pirelli hissedarlarına da teklif edileceği açıklandı.
Çinlilerin Pirelli'nin en büyük hissedarı
ve muhtemelen gelecekte sahibi olmalarıyla
birlikte şirketin Asya pazarına daha kolay giriş yapacağı tahmin ediliyor.
Pirelli'nin
rakipleri Continental ve Michelin'in de Asya'daki faaliyetlerini devir yoluyla
geliştirmek
istediği belirtiliyor.
ChemChina Çin'deki en büyük sanayi şirketleri
arasında yer alıyor. Pirelli ise dünyanın
en büyük beşinci lastik üreticisi konumunda.