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Ekonomi
Deutsche Welle

Pirelli Çin’e satılıyor

İtalyan lastik devi Pirelli yakında Çinlilerin kontrolüne geçiyor. Çin devlet şirketi ChemChina Pirelli hisselerinin yüzde 26’sını satın aldı.

23 Mart 2015 14:13

Çin'in en büyük kimyasal ürünler şirketi ChemChina, Pirelli'yi gözüne kestirdi.
ChemChina ilk adımda şirketin hisselerinin yüzde 26,2'sini yaklaşık 1 milyar 900 milyon
euro karşılığında satın aldı. Hisseler Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera
kontrolündeki Camfin'e aitti.
ChemChina kalan Pirelli hisselerine de talip olduklarını
duyurdu. Hisse başına 15 euro
ödendiği belirtilirken bu fiyatın diğer Pirelli hissedarlarına da teklif edileceği açıklandı.
Çinlilerin Pirelli'nin en büyük hissedarı
ve muhtemelen gelecekte sahibi olmalarıyla
birlikte şirketin Asya pazarına daha kolay giriş yapacağı tahmin ediliyor.
Pirelli'nin
rakipleri Continental ve Michelin'in de Asya'daki faaliyetlerini devir yoluyla
geliştirmek
istediği belirtiliyor.
ChemChina Çin'deki en büyük sanayi şirketleri
arasında yer alıyor. Pirelli ise dünyanın
en büyük beşinci lastik üreticisi konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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