Pirelli Çin’e satılıyor

Çin'in en büyük kimyasal ürünler şirketi ChemChina, Pirelli'yi gözüne kestirdi.

ChemChina ilk adımda şirketin hisselerinin yüzde 26,2'sini yaklaşık 1 milyar 900 milyon

euro karşılığında satın aldı. Hisseler Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera

kontrolündeki Camfin'e aitti.

ChemChina kalan Pirelli hisselerine de talip olduklarını

duyurdu. Hisse başına 15 euro

ödendiği belirtilirken bu fiyatın diğer Pirelli hissedarlarına da teklif edileceği açıklandı.

Çinlilerin Pirelli'nin en büyük hissedarı

ve muhtemelen gelecekte sahibi olmalarıyla

birlikte şirketin Asya pazarına daha kolay giriş yapacağı tahmin ediliyor.

Pirelli'nin

rakipleri Continental ve Michelin'in de Asya'daki faaliyetlerini devir yoluyla

geliştirmek

istediği belirtiliyor.

ChemChina Çin'deki en büyük sanayi şirketleri

arasında yer alıyor. Pirelli ise dünyanın

en büyük beşinci lastik üreticisi konumunda.

