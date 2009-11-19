Her yıl geleneksel olarak hazırlanan ve birbirinden güzel ve seksi pozlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pirelli 2010 takvimi yayınlandı.

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Pirelli takvimi, bir kez daha dünyanın en ünlü modellerini bir araya getirdi. Takvimin bu yılki temasında doğallık ön plana çıktı. Çekimleri ünlü fotoğrafçı Terry Richardson yaptı. Ünlü fotoğrafçı, makyajsız, flaşsız, markalı kıyafet ve pahalı mücevherler olmadan gerçekleştirdiği çalışma ile 1960’lı yılların özgür ruhunu Brezilya’nın Trancoso kumsallarına taşıdı. Her sene merakla beklenen ve olay yaratan Pirelli takviminin Victoria's Secret'ın gözde Miranda Kerr başta olmak üzere; süpermodeller Eniko Mihalik, Rosie Huntington-Whiteley, Catherine M, Abbey Lee, Daisy Lowe, Gracie C, Marloes Horst, Lily Cole, Ana Beatriz Barros ve Georgina Stojilkovic en seksi görüntüleri ile yer alıyor.