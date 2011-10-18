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Yaşam

Piranhalar avına havlıyor

Belçika’daki Liege üniversitesi bilim adamları, yırtıcı piranhaların uyarı amacıyla havladıklarını ortaya çıkardı.

18 Ekim 2011 03:00



T24- Belçika’daki Liege üniversitesi bilim adamları, yırtıcı piranhaların uyarı amacıyla havladıklarını ortaya çıkardı.



Biyolog Eric Parmetier başkanlığında yaptıkları araştırmada dişleri nedeniyle katil balık olarak bilinen piranhaların avlarına yaklaşırken ve ya bir tehlike hissettiklerinde köpek havlamasına benzer bir ses çıkardıklarını tespit etti.


Sonuçları Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, piranha dolu bir akvaryuma, su altı mikrofonları yerleştirildi. Kayıtlar, piranhaların avlarına yaklaşan rakipleri, havlama benzeri seslerle uyardığını gösterdi. Bilim adamları, piranhaların davula benzer bir ses çıkardığını ve gakladığını da tespit etti. Piranhanın, gaklama sesini çenesiyle havlama ve davul sesini de yüzme kesesiyle çıkardığı anlaşıldı.


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