-Piranalar "havlıyor" ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Bilim adamları, balıkların, sanılanın aksine, ses çıkarabildiğini tespit etti. Belçika'daki Liege üniversitesi bilim adamları, biyolog Eric Parmetier başkanlığında yaptıkları araştırmada, piranaları inceledi ve bu balıkların özellikle zor durumlarda uyarı amacıyla "havladıklarını" duydu. Bilim adamları, sonuçları Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlanan araştırmalarında, piranaların bulunduğu bir akvaryuma, su altı mikrofonları yerleştirdi. Kayıtlar, piranaların özellikle avlarına yaklaşırken bir rakibin ortaya çıkması halinde havlama benzeri seslerle uyarıda bulunduğunu gösterdi. Bilim adamları, piranaların sadece havlamadığını, davula benzer bir ses çıkardığını ve gakladığını da tespit etti. Pirananın anatomisini ayrıntılı şekilde inceleyen bilim adamları, balığın gaklama sesini çenesiyle havlama ve davul sesini de yüzme kesesiyle çıkardığını buldu.