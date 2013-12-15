Piramitlere 122 yıl sonra kar yağarsa…

Türkiye’nin birçok bölgesi karla mücadele ederken, beyaz esaret Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı da vurdu. Mısır’ın başkenti Kahire, 122 yıl sonra beyaza bürünürken, kötü hava şartlarından Kudüs ve Gazze de nasibini aldı. İç savaş ve darbelerle anılan bölgede, toplumsal olaylarda büyük rol oynayan sosyal medya, bu kez kar yağışı fotoğraflarıyla çalkalandı.

İç savaş, isyan ve darbelerle son yıllarda gündemden düşmeyen Kuzey Afrika ve Ortadoğu, bu kez bambaşka bir sebepten dolayı manşetlerde…

Nil Deltası’nı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, birçok ilkin yaşanmasına sebep oldu. Mısır’ın başkenti Kahire'nin doğusundaki bazı kesimlere kar yağarken, birçok Mısırlı hayatında ilk kez karla tanıştı. Mısır'ı etkisi altına alan soğuk hava, 122 yıl sonra ilk defa kar yağmasına neden oldu. Başta başkent Kahire olmak üzere Sina'dan İskenderiye'ye bir çok bölge beyaza büründü. Kahire'nin doğusundaki Tecemmu el-Hamis bölgesine yağan kar, halkta şaşkınlığa yol açtı.

Alexa fırtınasının yol açtığı kar yağışı nedeniyle antik Mısır’ın simgesi Piramitler ve Sfenks de beyaza bürünürken, tarihi yapıların karla kaplı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Birçok Mısırlı hayatlarında ilk defa kar gördüklerini söylerken, meteroloji uzmanları, on yıllardır yaşanmayan soğukların bölgede birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Kudüs’te hayat felç oldu

Kudüs'te de 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Şehirde toplu taşıma araçları çalışmazken, esnaf kar nedeniyle dükkanlarını açamadı, okullar tatil edildi.

Son 30 yılın en ağır kışının yaşandığı Kudüs'te kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle kentte esnaf dükkanlarını açamadı, tramvay ve otobüs seferleri aksadı. Okulların tatil ediliği kentte, fırtına ve kar nedeniyle yıkılan çok sayıda ağaç yollara savruldu.

Kudüs Belediyesi, karla kaplı yolları açmakta yetersiz kalırken, kentte sık sık elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat'ın daha önce "kar yağışına hazırlıklıyız" açıklamasına karşın belediye ekipleri, greyderlerle şehir içindeki yolları açmakta yetersiz kaldı. Barakat, yapılan eleştiriler için "Hiç görmediğimiz bir kar fırtınasıyla karşı karşıyayız” demekle yetindi. Çalışmalarda yetersiz kalan belediye, kar temizleme faaliyetleri için İsrail ordusundan yardım istedi.

Kar yağışı nedeniyle kapanan Doğu Kudüs'ü Ramallah bağlayan çift yönlü köprü de saatlerce açılamadı.

İsrail Emniyet Sözcüsü Micky Rosenfeld de yaptığı açıklamada, dünden beri vatandaşlardan yaklaşık 10 bin acil yardım çağrısı aldıklarını bildirdi.

Gazze sele teslim oldu

Kar yağışı İsrail’de hayatı durma noktasına getirirken, Gazze’de sel ve su baskınlarıyla mücadele ediyor.

Gazze Belediye Başkanı Refik Mekki, uluslararası toplumu, günlerdir sel ve su baskınlarıyla boğuşan Gazze'ye yardım eli uzatmaya çağırdı.

Mekki, "Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından ablukayı kaldırması için İsrail'e, Gazze'deki elektrik santralinin faaliyete geçmesi için gerekli olan yakıtı vermesini sağlamak amacıyla da Mısır ve Ramallah'taki Filistin hükümetine baskı yapmasını istiyoruz" dedi.

Gerekli yardımın yapılmaması halinde olumsuz hava koşullarının daha büyük bir felakete neden olabileceğine dikkati çeken Mekki, "Su birikmesi nedeniyle bazı evler, köprüler ve yollar çökebilir. Birçok mahalle sular altında kaldı. Gazze çok zor ve tehlikeli bir dönemden geçiyor" diye konuştu.

Mekki, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, alt yapı sisteminin iyileştirilmesini engelliyor. Gerekli malzeme ve yakıtın gelmemesi, kanalizasyon pompaları ve altyapı sistemini ciddi şekilde etkileyecektir" ifadesini kullandı.

Gazze, dün doğal afet bölgesi ilan edilmişti.

Kar Suriye’de ölüm getirdi

Kar yağışı, iç savaşın pençesindeki Suriye’de de etkili olurken, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'ta iki kişi donarak öldü. Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından yapılan açıklamada, Humus kentine bağlı Hule Kasabası'nda iki kişinin şiddetli soğuklar nedeniyle öldüğünü duyurdu.