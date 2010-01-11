Piramit efsanesi aydınlandı!

T24 - Piramitleri inşa edenlerin köleler olduğu düşüncesinin yanlış olduğu belirtilirken, piramitleri inşa ettikleri belirtilen işçilerin mezarları kamuoyuna açıldı. Mısır, geçen hafta bulunan, Gize piramitlerini inşa eden işçilere ait olduğu belirtilen mezarları kamuoyuna açtı.





Yaklaşık üç metre derinliğindeki mezarlarda 12 işçinin iskeletleri bulunuyor. Kuru çöl kumu ile işçilerin sonraki yaşamı için saklanan bira ve ekmek testileri sayesinde mükemmel bir şekilde korunmuş mezarlar, 4. hanedan (MÖ 2575-2467) dönemine tarihleniyor.



Piramitleri inşa edenlerin köleler olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Mısır arkeoloji yetkilisi Zahi Havas, mezardaki işçilerin yoksul ailelerden geldiklerini ve yaptıkları iş dolayısıyla kendilerine saygı duyulduğunu söyledi.



Havas, "Köle olsalardı hiçbir zaman böyle muteber bir şekilde gömülmezlerdi" dedi.



Antik Yunan tarihçisi Heredot piramitleri yapanların köleler olduğunu söylemiş, Mısırlılar bunun bir mit olduğunda ısrar etseler de, piramitlerin yapımında kölelerin kullanıldığı düşüncesi Hollywood filmlerince yayılmıştı.



Piramitleri yapanların mezarları ilk kez 1990 yılında, bir turistin bindiği atın ayağının bir duvara çarpması ve daha sonra bu duvarın mezar olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.

