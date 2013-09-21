'Pir Sultan'a terör simgesi diyen yargılanmalı'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAD), Ercan Yıldız isimli hükümlünün mektubuna eklediği Pir Sultan Abdal kartpostalının gönderilmesini 'terör örgütünü simgeleyen resim ve işaretler' diyerek engelleyen Kırıkkale F Tipi Cezaevi yönetiminin derhal görevden alınması ve yargılanması gerektiğini kaydetti.

PASKD Genel Başkanı Kemal Bülbül yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale Cezaevi’nde Pir Sultan Abdal kartpostalına ilişkin yaşanan olayın, son yıllarda Alevilere yönelik gelişen tehdit içerikli olayların bir parçası olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet yetkililerinin Alevilere yönelik olaylardaki tutumlarının da benzeri olayların yaşanmasına neden olduğunu ifade eden Bülbül açıklamasında şöyle dedi:

“Sayın Adalet Bakanı’na soruyoruz; ‘Kırıkkale F tipi Cezaevi idaresi’ bu akıl dışı, ahlaksız, saygısız, saldırgan ve ırkçı kararı hangi yasaya, hangi yönetmeliğe, hangi teamüle göre vermiştir? Memurlarınızın kararına etki eden faktör, Hükümetinizin 3. Boğaz Köprüsü'ne inat ve ısrarla ‘Yavuz’ ismini uygun görmesi olabilir mi? Başbakan’ın cemevimiz için ‘Ucube’ demesi, memurlarınızda ‘İmam hapşırırsa cemaat kusar!’ mealinde algılanıp böyle bir karara yol açmış olamaz mı? İnsanlığa karşı işlenmiş suç olduğu ortak vicdanda ve adalet duygusunda kesin olan Madımak katliamı davası için, ‘Bağımsız ve tarafsız’ yargı ‘Zaman aşımı kararı’ verince Başbakan hukuk, adalet ve vicdani değerleri bir yana bırakıp ‘Bu karar Türkiye ’ye hayırlı uğurlu olsun!’ dedi. Memurlarınız Başbakanın bu söylemini ‘Alevi inancına ve kutsal değerlerine hakaret etmek serbest!’ şeklinde algılanmış olabilir mi?

"Malatya, Sürgü’de Belediye Başkanı ve jandarmanın denetiminde Evli ailesine yapılan ırkçı saldırı ve katliam denemesi için yargının ve güvenlik güçlerinin aymazca tutumunu ‘Kırıkkale F Tipi Cezaevi İdaresi’ bir talimat olarak algılamış olmasın?"

"Hükümetinizin dört yılı aşkındır ‘Alevi Açılımı’ politikasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ‘İbadet edecekseniz camiye gidin!’ fetvasına uyarak cemevlerimizi ‘Yok’ saymasının memurlarınızın bu ırkçı, paranoyak psikolojisindeki etkisi nedir?"

"Başbakanın, hükümetiniz yetkililerinin, hükümetinizce atanan mülki idare amirlerinin; biz Alevileri ve inancımızın kutsal değerlerini aşağılaması ve ‘Bağımsız yargı'nın bunu görmezden gelmesinin bu karardaki etkisi nedir? Başbakanın meydanlarda, ekranlarda ‘Tek tip yurttaş’ oluşturmak için hararetle savunduğu ‘Tekçilik’ memurlarınızın zihniyetine nüfuz etmiş olabilir mi?”

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “başında bulunduğunuz bakanlığın ilgili birimi sözü geçen ‘Kartpostalı’ en kısa sürede yerine ulaştırılmalıdır” diye çağrı yapan Bülbül, “Alevi toplumunun ve dünya insanlığının kutsal değerlerine hakaret etmek, bir inancı aşağılamak, hakir görmek fiilinden dolayı ‘cezaevi idaresi’ derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır!” dedi.