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Yaşam

Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde Pir Sultan Abdal kartpostalına yasak

Daha önce Che Guevara'yı 'terör örgütü üyesi' diye yasaklayan Kırıkkale F Tipi Cezaevi, Pir Sultan kartpostalına da 'terör örgütü simgesi' diye el koydu

20 Eylül 2013 16:24

Hak ihlalleri ve keyfi uygulamalarla gündeme gelen Kırıkkale F Tipi Cezaevi, yine ilginç bir uygulamaya imza attı. Daha önce Che Guevara’nın boncuktan yapılan resmini, Che Guevara’nın terör örgütü üyesi olması gerekçesiyle yasaklayan cezaevi idaresi, şimdi de bir mahkûmun yaptığı Pir Sultan Abdal kartpostalına sakıncalı bularak el koydu.

Radikal'den Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, avukat Engin Gökoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan Ercan Yıldız isimli mahkûm, cezaevinde yaptıkları Pir Sultan kartpostalını bir mektup aracılığıyla göndermek istedi. İdare, mektupta sakıncalı bir durum tespit etmedi. Ancak Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı, Pir Sultan’ın ünlü bağlamalı pozunu içeren kartpostala sakıncalı olduğu gerekçesiyle el koydu. ‘Sakıncalı Mektup Değerlendirme Kararı’nda “Mektup içerisinde bulunan kartın, terör örgütünü simgeleyen resim ve işaretler içerdiği gerekçesiyle sakıncalı bulunarak alıcısına gönderilmemesine karar verilmiştir” denildi.


Daha önce de Radikal'e gönderilen faks yasaklanmıştı


Keyfi uygulamalar bununla da sınırlı kalmadı. Ercan Yıldız, ağustosta cezaevinde yaşanan hak ihlallerine dair bir faksı Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can’a göndermek istemişti. Ancak Disiplin Kurulu Başkanlığı, “Eyüp Can’a gönderilmek istenen faksın, ideolojik düşüncelerle kurumları karalayan ifadeler içerdiği ve yalan yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesiyle tamamının sakıncalı bulunarak alıcısına gönderilmemesine karar verilmiştir” dedi.

Kırıkkale Cezaevi’nde Erkin Kocaman’ın 16 Eylül’de infaz koruma memurları tarafından feci şekilde dövülmesi üzerine CHP Milletvekili Hüseyin Aygün cezaevine giderek rapor hazırlamıştı. Avukat Gökoğlu cezaevi idaresinin daha önce Che’nin resmini de yasakladığına dikkat çekti.

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