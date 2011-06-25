Pir Sultan şenliklerinde 22 yıl sonra bir vali

T24 - Bu yıl 22’incisi düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri Yıldızeli İlçesi’ne bağlı Banaz Köyü’nde yapıldı. Ünlü halk ozanının doğduğu ve yaşadığı köyde geleneksel olarak düzenlenen etkinliklere 22 yıl sonra ilk kez vali düzeyinde katılım gerçekleşti.







Vali Ali Kolat, davet üzerine etkinliklere katıldı. Valiye Yıldızeli Kaymakamı Hüseyin Yavuz Erdoğan ve Jandarma İl Komutanı Kurmay Albay Murat Arslan da eşlik etti. Pir Sultan Abdal heykelinin de bulunduğu ve 3 yıl öncesine kadar törenlerin yapıldığı amfi bulunan Topuzlu Baba Tepesi tadilatının yapılmaması nedeni ile etkinlikler bu yıl da piknik alanında gerçekleştirildi. Etkinliklere CHP başta olmak üzere çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çeşitli illerden ve çevre köylerden binlerce kişi katıldı.

Saygı duruşu sırasında 2 Temmuz 1993’te Madımak olaylarında hayatını kaybeden isimler tek tek okunurken, katılanlar ’Burada’ ve ’Yaşıyor’ diye karşılık verdi. Yerel sanatçıların konser verdiği programda Banaz Köyü’nün otantik semah ekibi de semah yaptı.



"Madımak müze olsun" talebi

Etkinliklerde konuşan Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Emel Sungur, sahne önüne asılan ’Eşit yurttaşlık istiyoruz, ’Madımak Müze olsun’, ’Zorunlu din dersleri kaldırılsın’ ve ’Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın’ yazılı dövizlere değinerek şöyle dedi:

"Ülkede ki Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşlarının hepsinin dil, din, cins, inanç hiçbir ayrım olmaksızın eşit halkara sahip olmasını istiyoruz. 2 Temmuz yaklaşıyor ve yıllardır yüksek sesle ifade ettiğimiz gibi; Madımak’ın müze olmasını istiyoruz. Dünyanın her yerinde böyle yaşanmış acılar vardır. Bu acılar öyle bırakılmalıdır ki bundan 20 yıl 30 yıl sonra çocuklarımıza burası 20’inci yüzyılın utanç mezarıdır diye gösterebilelim. Biz ısrarla müze olsun istiyoruz. İnanç merkezimiz cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasını istiyoruz. Artık ’Sizin inanç yeriniz şurasıdır burasıdır’ denilmesini istemiyoruz. İnanç yerlerini belirleyecek Aleviler’in kendileridir ve onlar da ’Cemevleri inanç yerimizidir’ demiştir. Daha fazla tartışılmasını istemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tek bir inanca hizmet ettiğini biliyor ve kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye bütçesinin çok büyük bir bölümünün ayrıldığı, eğitim, sağlık kültür gibi hepsinin kaç mislini kapsayan, tek inanca hizmet eden Diyanet İşleri’nin kaldırılmasını ve sayın başbakanımızın dediği gibi milli iradeye saygı duyulmasını istiyoruz. TBMM’ye seçilerek gelen milletvekillerini bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seçmiştir. Bunların seçilmişliğine saygı duyulmasını istiyoruz. Her türlü zenginliğe sahip bu ülkede göğsümüzü gererek vatandaş olmaktan ve kimliklerimizden gurur duyarak yaşanmasını istiyoruz."



Vali: Gocunmayız

Banaz Şenlikleri’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Ali Kolat da konuşmasında, önceki yıllarda yoğunluk nedeniyle katılamadıklarını belirtti. Birlik ve beraberliği Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Mevlana’nın öğrettiğini belirten Vali Kolat, "Biz öncelikle insanı merkeze aldığımızda hiçbir sorun kalmıyor. Hiç bir ayrımız gayrımız yok. Hiç kimse ötekinin ötekisi değildir. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olmuştur. Farklılığımız zenginliğimiz olduğu halde bu zenginliklerimizi kullanmaya istismar etmeye, şiddet ve teröre dönüştürmeye çalışanlar olmuştur" dedi. Son yıllarda yapılan Alevi çalıştayı gibi çalışmalarla konuşulamayan birçok konunun masaya yatırıldığını belirten Vali Kolat şöyle devam etti:

"Bunlar gündeme taşındı ve çözülmeye doğru gidiyor. Birlikte olursak çözemeyeceğimiz bir şey yok. Ama birilerinin bizim aramıza girerek; ’Sen şusun, sen busun’ demeye kalktığı dönemler olmuştur. Bu dönemler çok acı dönemler olmuştur. Pir Sultan Abdal’ın asıldığı dönemde bunlara benzer dönemlerden biridir. Biz Madımak’ta Pir Sultan Abdal’ın, Hacı Bektaşi Veli’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Aşık Ruhsati’yi göreceksiniz. Orada onların güzel çağrıları var. Ne dedik biz orda, eğer biz onların kültürüne sahip çıkabilsek, eğitimli olsak, insanı sevmeyi bilsek, insan gibi birbirimize yaklaşsaydık Madımak olmazdı. Müze konusunda ben bir şey diyemem, ama şunu söyleyeyim müze konusu bu işi bir ayrımcılık meselesi gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yoksa kimse oranın müze olmasından gocunmamaktadır. Orada oluşturulan ortam müze ortamından farklı değildir. İnşallah göreceksiniz. Hepimiz sizler için varız, komutanıyla kaymakamıyla. İnanın hiç bir köyü Alevi midir Sünni midir sormadan hizmet neyse götürürüz."

Vali Kolat Vakıf Başkanı Emel Sungur’un konuşması sırasında işaret ettiği sahnedeki dövizlerle ilgili olarak da "İnşallah Emel hanım burada yazanlar büyük oranda gerçekleşecektir" diye konuştu.



Slogan atanlara müdahale

Vali Ali Kolat’ın sahnede konuşma yaptığı sırada küçük bir grup ’Sivas’ın hesabı sorulacak’ sloganı attı. Bunun üzerine etkinliğin tertip komitesinde bulunan yetkililer duruma müdahale ederek grubu susturdu. Kısa süreli tartışma ardından grup alandan uzaklaştırıldı. Program sonrası Vali Ali Kolat Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Emel Sungur ile birlikte Topuzlu Baba Tepesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal anıtına giderek çelenk bıraktı. Vali Kolat, hasar görmesi nedeni ile 3 yıldır kullanılamayan anfi bölümünde de incelemelerde bulundu. Kolat, etkinlik alanıyla ilgili yapılacak düzenlemelere katkı vereceklerini belirtti.



Pir Sultan'ın evi tescillenecek

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Emel Sungur, Vali Kolat’tan köy içerisinde bulunan Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı evin koruma altına alınıp restore edilmesini isteğinde bulundu. Vali Kolat ve Yıldızeli Kaymakamı Erdoğan, konuyu değerlendireceklerini ve Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı evi tescil ettirip restore ederek korumaya alabileceklerini söyledi. 2 gün sürecek olan Pir Sultan Abdal Kültür etkinlikleri kapsamında Arif Sağ, Cengiz Özkan gibi sanatçıların da sahne alacağı kaydedildi.