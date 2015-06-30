Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden "2 Temmuz'da Sivas'a" çağrısı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, tüm halkı 2 Temmuz Perşembe günü kentte yapılacak anma etkinliklerine davet etti. Yıldırım, kamulaştırılarak Sivas Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli binasının utanç müzesi yapılmasını istediklerini belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sivas Olayları'nın 22. yıldönümü nedeniyle tertip komitesi kent meydanında basın açıklaması yaptı. Burada toplanan 20 kişilik grup, 'Madımak Utanç Müzesi Olacak' yazılı pankart açtı.

Tertip komitesi adına basın açıklaması yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, olayda yaşamını yitirenlerin çeşitli etkinliklerle anılacağını ifade etti.

"2 Temmuz Madımak katliamının 22. yıl dönüminde yüreğimiz bir kez daha acı ve kederle boğulmaktadır. Madımak'ta yaşanan acılar Türkiye ve dünya halklarının ortak acılarıdır ve insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Alevi toplumu ve Alevi kurumları olarak taleplerimiz açık ve nettir. Alevi toplumunun taleplerini demokrasi, hukuk ve adalet bağlamında tanımanızın ve kabul etmenizin ilk ve önemli ölçüsü, Madımak Oteli'ni utanç müzesi yapmaktır. Utanç müzesini, katliamda katledilenlerin aileleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne teslim etmektir" dedi.

'Zaman aşımını tanımıyoruz'

Halkı perşembe günü yapılacak etkinliklere davet eden Yıldırım, "İnancı, kimliği, kültürü, dili ne olursa olsun Madımak Oteli'nde gerici ırkçıların devletin gözü önünde yaptığı bu katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Zaman aşımını tanımıyoruz, perde arkasındaki suçlular yakalanıp bağımsız yargı önüne çıkarılmadır. Madımak halen yanıyor, 'Madımak utanç müzesi olmalıdır' diyoruz. 2 Temmuz gününde Sivas'ta Madımak utanç müzesi önünde olmak insani bir görev, vicdani bir sorumluluktur. 'Katliamlara karşıyım' diyen kurum ve kişileri Madımak utanç müzesi önünde buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.