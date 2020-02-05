Aleviler Madımak sanığı hakkındaki 'af' kararını Adalet Bakanlığı önünde protesto edecek

HDP Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda Madımak Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç'ın, Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesini eleştirdi.

Genel Kurul'da 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin konuşulduğu sırada söz alan Bülbül, Türkiye'nin ahlaki, ekonomik, siyasi, vicdani ve insani zelzele yaşadığını, Madımak Katliamı'nın da bu depremlerden biri olduğunu söyledi.

Bülbül idam edilen halk ozanı Pir Sultan'ı hatırlatarak "5 yüz yıl sonra tamamı yakınlarım, arkadaşlarım, tanıdığım ve akrabam olan insanlar, göz göre göre 8 saat boyunca canlı yayında katledildiler. Bir zelzele daha oldu. Bu insanların katillerinden biri affedildi. Gerekçe ise yaşlılık, sağlık" dedi.

"Halkın çeşitli kesimleri karşı karşıya geliyorlar"

Cezaevlerindeki hasta tutukluları hatırlatan HDP'li Bülbül, "Şu an Türkiye genelinde bin 356 tane hasta mahpus, yaklaşık 450 tane ölüm riski bulunan mahkum varken siyasi bir kastla, bu katilin affedilmesinin bir açıklaması var mıdır? Yoktur. İslam tarihinde insan yakana Nemrut derler, İslam tarihinde insan katledene Firavun derler. Nemrutlar'ın, Firavunlar'ın davası başka türlü görülür. Hızır Paşalık yapmanın bir anlamı yoktur, Hızır Paşalar'ın devri kapanmıştır. Osmanlı Şeyhülislamları'nın devri kapanmıştır" diye konuştu.

Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının üç defa katledildiğini söyleyen Bülbül, Berkin Elvan'ı, Gülistan Doku'yu hatırlattı. Bülbül şunları söyledi:

"Halkın çeşitli kesimleri karşı karşıya geliyorlar. Utanç verici bir tablo bu. Berkin Elvan kendi ölümünden sorumlu tutuluyor jandarma raporunda. 65 yaşında, iki çocuğu engelli olduğu halde Elif Kısa Anne tutuklu. Gülistan Doku nerede? Bütün bunlar bu hakikatın bir parçasıdır. Bakınız, yaşlı ve hasta diye değil, siyasi bir mesaj vermek amacıyla alınmıştır bu af. Mazlumlara ve masumlara bir mesaj verilmek istenmiştir. Sivas'ta bir gazete bunu manşet yapmıştır."

"Madımak'ta insanlar 3 kez katledildi"

2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı'ndan sonra 2 katliam daha yaşandığını söyleyen Kemal Bülbül, 13 Mart 2012'de Madımak sanıkları hakkında verilen zaman aşımı kararını ikinci katliam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümlü Ahmet Turan Kılıç 'affetmesini' üçüncü katliam olarak tanımladı.

Bülbül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin 8 Şubat'ta 95 şubesi ile birlikte Adalet Bakanlığı önünde 'af' kararını protesto edeceğini açıkladı.