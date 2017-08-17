Pique'den Real Madrid itirafı

Barcelona'nın vazgeçilmez stoperi Gerard Pique, Real Madrid'i sahada 9 yıl sonra kendilerinden daha üstün gördüğü itirafında bulundu.

İspanya Süper Kupası'nda Madrid ekibine 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elenen Katalan ekibin ikinci kaptanı, yaşadıkları hezimete rağmen psikolojisini koruyarak özeleştiri yaptı.

Maçtan sonra soruları yanıtlayan Katalan stoper, "Takım ya da kulüp olarak en iyi seviyemizde değiliz. 9 yıldır ilk kez, Real Madrid'in sahada bizden daha üstün olduğunu hissettim" diye konuştu.