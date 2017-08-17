T24 LogoT24 Logo
Spor

Pique'den Real Madrid itirafı

Katalan ekip, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elenmişti

17 Ağustos 2017 12:36

Barcelona'nın vazgeçilmez stoperi Gerard Pique, Real Madrid'i sahada 9 yıl sonra kendilerinden daha üstün gördüğü itirafında bulundu.

İspanya Süper Kupası'nda Madrid ekibine 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elenen Katalan ekibin ikinci kaptanı, yaşadıkları hezimete rağmen psikolojisini koruyarak özeleştiri yaptı.

Maçtan sonra soruları yanıtlayan Katalan stoper, "Takım ya da kulüp olarak en iyi seviyemizde değiliz. 9 yıldır ilk kez, Real Madrid'in sahada bizden daha üstün olduğunu hissettim" diye konuştu.

ETİKETLER

PiqueBarcelonaReal Madriditirafdahaiyiüstünlük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24