Pique'den 'Neymar dönüşü'

Dünya futbol gündemi bir süredir Barcelonalı Neymar'ın Fransız ekip Paris-Saint Germain'e transfer olacağı söylentileriyle çalkalanırken, takım arkadaşı Gerard Pique, sosyal medya hesabı üzerinden Brezilyalı'nın takımda kalacağını açıklayan bir paylaşım yapmıştı. Ancak gelişmeler üzerine İspanyol stoper, "Neymar'ın kararının kendisine ait olduğunu ve o sözün sadece kendi temennisi olduğunu" söyledi.

Eurosport'un haberine göre; Barcelona'nın sembol oyuncularından Gerard Pique, ismi yoğun biçimde PSG ile anılan takım arkadaşı Neymar'ın kendileriyle kalacağını duyurduğu Instagram paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamanın herhangi bir resmiyeti olmadığının altını çizen Katalan futbolcu, "Bu sadece benim kişisel fikrimdi. Son dönemde Neymar'ın ayrılık söylentileri karşısında düşüncemi belirttim. Transferiyle ilgili olarak tabii ki Neymar ile konuşmanız lazım ama benim temennim Barcelona'da kalması yönünde." diye konuştu.

Bununla birlikte Neymar'a nasihatlerde bulunmayı ihmal etmeyen Pique, "Fransa Ligi'ne saygı duymakla birlikte, o ligin İspanya ile aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum. PSG'de başarılı sayılmak için Fransa Ligi'nde değil Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmanız lazım ve bunu başaramazsanız asla hak ettiğiniz değeri göremezsiniz. Bu yüzden Neymar'ın Barcelona'da kalması kariyeri adına daha doğru olur." dedi.

Açıklamasında Barcelona yönetimine de mesaj gönderen 30 yaşındaki savunmacı, "Neymar eşsiz bir futbolcu ve onu takımda tutmak adına tüm şansları zorlamak gerek. Zira ayrılması halinde onun gibi bir futbolcu bulamayacağız." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da geçtiğimiz sezon 45 maçta 20 gol ve 27 asiste imza atan Neymar için PSG'nin 220 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.