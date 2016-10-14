Pique-Shakira aşkı bir mesajla başlamış

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, Shakira ile birlikteliğinin attığı mesaj sayesinde başladığını anlattı.

Pique, Shakira ile olan ilişkisinin başlamasını şu sözlerle anlattı: "Waka-Waka adlı şarkısının klibinde çıkmıştım. Madrid'de gördüğümde telefonunu istedim. Bir gün, Güney Afrika'da hava nasıl diye bir mesaj attım. O da bana uzun bir cevap verdi. Bu normal değildi. İletişime o şekilde başladık. Görüşmeye başladığımızda sadece 4 günlük bir hevesti.



Daha sonra devamını getirdik. İyi de yapmışız. Birisiyle ilişkiye başladığında, ilk dönemlerde devamı gelip gelemeyeceğini hiçbir zaman bilemezsin."

Shakira'nın Barcelona'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Pique, Kolombiyalı şarkıcının Katalanca sözlerin de yer aldığı yeni bir parçasının piyasaya çıkacağını duyurdu.