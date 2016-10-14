T24 LogoT24 Logo
Magazin

Pique-Shakira aşkı bir mesajla başlamış

Barcelona yıldız, Shakira ile Waka-Waka klibinde tanıştığını söyledi

14 Ekim 2016 19:36

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, Shakira ile birlikteliğinin attığı mesaj sayesinde başladığını anlattı.

Pique, Shakira ile olan ilişkisinin başlamasını şu sözlerle anlattı: "Waka-Waka adlı şarkısının klibinde çıkmıştım. Madrid'de gördüğümde telefonunu istedim. Bir gün, Güney Afrika'da hava nasıl diye bir mesaj attım. O da bana uzun bir cevap verdi. Bu normal değildi. İletişime o şekilde başladık. Görüşmeye başladığımızda sadece 4 günlük bir hevesti.

Daha sonra devamını getirdik. İyi de yapmışız. Birisiyle ilişkiye başladığında, ilk dönemlerde devamı gelip gelemeyeceğini hiçbir zaman bilemezsin."

Shakira'nın Barcelona'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Pique, Kolombiyalı şarkıcının Katalanca sözlerin de yer aldığı yeni bir parçasının piyasaya çıkacağını duyurdu.

ETİKETLER

Gerard PiqueBarcelonaShakiraWaka Waka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24