Pique kulüp sahibi oluyor

Barcelona'lı futbolcu Gerard Pique, İspanya'da bölgesel ligde mücadele eden Andorra Futbol Kulübü'nü satın almak için müzakerelere başladı.

Andorra basınında yer alan "Pique'nin Andorra kulübünü aldığı" yönündeki haberlerden sonra yazılı bir açıklama yapan Andorra Futbol Kulübü, farklı yatırım gruplarıyla müzakereler yürütüldüğünü ancak şimdilik sonuçlanmış bir müzakerenin bulunmadığını bildirdi.

İspanyol gazeteleri ise Pique'nin, sahibi olduğu "Kosmos" adlı şirket aracılığıyla, yaklaşık 200 bin Euro olan Andorra Futbol Kulübü'nün borcunu üstlenerek, satın alma işlemini 2019'un başlarında resmileştireceğini yazdı.

31 yaşındaki Pique'nin, eski Barcelonalı futbolculardan Gabriel Garcia ve Albert Jorquera'yı Andorra Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu yapacağı da öne sürüldü.