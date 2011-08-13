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Pippa'nın kalçası moda oldu

Cambridge Düşesi Kate’in düğününde nedime olan kız kardeşi Pippa gibi kalçalara sahip olmak moda oldu.

13 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Cambridge Düşesi Kate’in düğününde nedime olan 27 yaşındaki kız kardeşi Pippa Middleton gibi kalçalara sahip olmak moda oldu.




Hürriyet'in haberine göre, Pippa’nın, Kate’in gelinliğinin kuyruğunu taşırken gösteren görüntüleri hem erkeklerin hem de kadınların hayallerini süslüyor.


Miami’nin ünlü plastik cerrahı Dr. Constantino Mendieta birçok Amerikalıyı bıçak altına yatıran ‘Pippa kalçalarının’ en çok talep gören operasyon olduğunu söyledi.


Daha önce Jennifer Lopez kalçalarının tercih edildiğini belirten Dr. Mendieta, Pippa’nın ‘popo kraliçesi’ zirvesine çoktan yerleştiğini söyledi.



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