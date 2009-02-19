Pippa Bacca'ya birden fazla kişi tecavüz etmiş!

Pippa Bacca, Gebze'de otostop yaptığı kamyon şoförü tarafından tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı yakalanmış ve suçunu itiraf etmişti. Ancak yapılan DNA testinde Bacca'ya birden fazla kişinin tecavüz ettiği ortaya çıktı.



Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber "Barış Gelini" adıyla, dünya barışı için düzenledikleri İtalya'dan başlayan bir yürüyüş düzenlemişti. 8 Mart 2008’de başlayan yolculuk Milano’dan başlayan Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan'dan sonra Türkiye'de Pippa'nın öldürülmesi ile sona erdi.



Pippa Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ne bağlı Tavşanlı Köyü yakınlarında, Ballıkayalar mevkiinde tecavüze uğradı ve sonrasında boğularak öldürüldü. Katil zanlısı olaydan sonra yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre, yapılan DNA testinde Bacca'ya birden fazla kişinin tecavüz ettiği ortaya çıktı.

