Pippa Bacca'nın annesi: Kızımın yolundayım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracına aldığı ''Pippa Bacca'' ismiyle tanınan İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualina Di Marineo'yu, tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Murat Karataş'ın yargılanmasına başlandı. Karataş için ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'' isteniyor.



Duruşmayı izlemeye gelen İtalyan sanatçının annesi Elena Manzoni, avukatları Mehmet Eke aracılığıyla duruşma öncesi yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı Türk halkına, Türkiye'ye karşı ön yargıları olmadığını söyledi. Manzoni, kızının tecavüz edilerek öldürülmesine Türkiye'de özellikle kadın derneklerinin gösterdiği tepkiyi takdirle karşıladığını bildirdi. Türk adaletine güvendiğini de belirten Manzoni, ''İnşallah adalet yerini bulur, Türk adaletine güvenim sonsuzdur. 'Biz 6 kişilik çok uyumlu bir aileydik. Kızım ailenin en küçüğüydü, onu çok özlüyorum" dedi.



SANIĞIN AİLESİNİ ZİYARET ŞİMDİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL



Sanık Murat Karataş'ın ailesini ziyaret edeceği yönünde basında çıkan haberleri de değerlendiren Elena Manzoni, şunları kaydetti:

''Şu an öyle bir şey yok, ama geçmişte bu yönde bir söylemimiz olmuştu. 'Aileden böyle bir talep gelirse bir buluşma, görüşme gerçekleştirilebilir' yönünde daha önce kullandığımız ifadeler vardı. Çünkü olayı kişiselleştirmek gerektiği düşüncesine sahibiz. 'Murat Karataş'ın işlediği bir suçtan dolayı aile bireylerini suçlamak, onları dışlamak, onların af taleplerini geri çevirmek çok

da insani olmaz' diye daha önce bazı açıklamalarımız olmuştu. Ancak sanığın

ailesini ziyaret şimdilik söz konusu değil.''





Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanığın avukatının olmaması ve İtalyanca tercüman temin edilmesi için ertelendi. Duruşmanın ardından Manzoni ile avukatı Mehmet Eke, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avukat Eke, duruşmanın, sanığın avukatının ve İtalyanca bilen tercüman olmamasından dolayı ertelenmesiyle ilgili olarak ''Bu tür işlemlerin

daha önceden yapılmış olması lazım. Avukat tutacak imkanı olmayan insana CMUK

tarafından avukat tedarik edilmesi gerekirdi. Tercümanın bulunmamasını da aynı

şekilde değerlendiriyorum. İtalyanca bilen tercüman İzmit koşullarında zor

bulunabilir ama İstanbul'dan tedarik edilebilirdi'' dedi.



Elena Manzoni ise zanlıyı görünce neler hissettiğinin sorulması üzerine, çok şaşırmadığını çünkü kızının fotoğraf makinesinde daha önceden zanlıyı gördüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Sanığın kafasını kaldırıp gözlerimin içine bakmaya cesareti olmadı Kızımın yolundan giderek dünyaya barış mesajı vermek isteyenlere cesaret vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde onun anılarını ve amaçlarını gerçekleştirerek onun hala yaşadığını dünyaya göstermek

istiyoruz. Onun yaptıklarını yapmaya devam edeceğim.''



AMACI BARIŞ VE GÜVEN MESAJI VERMEKTİ



Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile 8 Mart 2007'de Milano'dan, barış ve güven mesajı vermek amacıyla gelinliklerle yola çıkmıştı. İki sanatçı, Balkan ülkeleri ve Türkiye üzerinden kara yoluyla otostop yaparak Tel Aviv'e ulaşmayı hedefliyordu. 19 Martta İstanbul'da birbirlerinden ayrılan iki sanatçı, farklı güzergahları izlemelerinin ardından Beyrut'ta yeniden buluşmayı

planlıyordu.

Ancak Bacca'dan, 31 Martta İtalya'daki arkadaşına cep telefonundan kısa mesaj göndermesinin ardından bir daha haber alınamamıştı. Sanatçının en son Gebze'de görüldüğü ve kredi kartıyla son harcamayı 31 Martta öğle saatlerinde Gebze'de yaptığı belirtilmişti.

Bacca'nın cesedi, son olarak Gebze ilçesi D-100 kara yolu Mc Donalds civarında birlikte görüldüğü, hırsızlık suçlarından sabıkalı Murat Karataş'ın yakalanması ve yer göstermesi üzerine, Tavşanlı köyü yakınlarında, çalıların arasında bulunmuştu.