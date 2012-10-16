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Kültür-Sanat

Pippa Bacca yeniden sahnede

Barış yürüyüşüne çıktığı 2008'de tecavüze uğradıktan sonra öldürülen sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo, sahnelere döndü

16 Ekim 2012 20:44

2008 yılında barış yürüyüşüne çıktığı sırada tecavüze uğrayan ve ardından öldürülen sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo (Pippa Bacca), Talimhane Tiyatrosu'nda yeniden sahne alıyor. Pippa Bacca'nın gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak kurgulanan oyun metni, Londra ve İstanbul'da yapılan "göç" temalı bir seri atölye çalışması sırasında ortaya çıktı. Sonrasında Uluslararası "Europe Now" projesi kapsamında, projeye katılan diğer tiyatroların da geri bildirimleriyle şekillendi.

hurriyet.com.tr'de yer alan Gökçe Gündüç'ün haberine göre; Lerzan Pamir'in yönettiği, Bekir Çiçekdemir, Burcu Seçmeer, İpek Türktan Kaynak ve Kubilay Çamlıdağ’ın rol aldığı Pippa, gerçek hayattaki gibi kötü sonla biten Pippa'nın sanatçı arkadaşı Silvia ile beraber "Barış Gelini" adıyla bir yolculuk planladığını izleyiciye sunuyor. 8 Mart 2008'de Milano'da başlayan ve otostopla "sancılı coğrafyayı" aşan bu yolculuk, Tel Aviv'de noktalanacak ve Milano'dan Kudüs'e bir barış ağı kurulacağı şeklinde olacaktı. Oyun bizlere bunların sebebini, internet sitesinden "Yanımızda, yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise, beyaz gelinliklerimiz olacak" cümlesiyle duyurulan yolculuğun bir nevi nedenlerini anlatmaktadır.

 

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