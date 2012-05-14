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Sağlık

PIP marka silikonların yarattığı sağlık krizinde yeni rapor

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre PIP marka silikonların yarattığı sağlık krizinin sadece kanuni düzenleme ile önlenmesi mümkün değil

14 Mayıs 2012 18:09

Geçen yıl yaşanan PIP marka silikonlarla ilgili skandal üzerine yapılan yeni bir inceleme konu ile ilgili alınması gereken çok fazla ders olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre PIP marka silikonların yarattığı sağlık krizinin sadece kanuni düzenleme ile önlenmesi mümkün değildi, çünkü üretici mallarının sağlığa zararlı olduğunun bilincindeydi ve otoriteleri bilinçli olarak kandırdı.

Rapora göre Avrupa Birliği ülkeleri böyle skandalların gelecekte yaşanmasını engellemek için ortaklaşa çalışmayı öğrenmek zorunda. BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Sadece İngilere'de 47 bin kadın göğüslerine PIP marka sahte silikon taktırdı.

Bu ameliyatların tamamına yakını özel hastane ve kliniklerde yapıldı. Konuyla ilgili İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi yöneticisi Sir Bruce Keogh'ın yayınladığı bir diğer rapor ise estetik ameliyatların daha detaylı bir biçimde kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

Prof Keogh'ın ekibi Ocak ayında yaptıkları incelemelerin sonucunda PIP marka implantların hastaların göğüslerinden çıkartılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.

Ancak İngiltere'de devlet sağlık sistemi dahiline PIP marka silikon taktıran kadınlar hastaneye başvurmaları durumunda ücret ödemeden silikonlarını değiştirtebiliyorlar.

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