Pinterest, iklim krizine ilişkin dezenformasyon yayan içerikleri yasaklıyor

Görsel paylaşım sitesi Pinterest, platformda iklim hakkında dezenformasyonu yasaklama kararı aldı.

The Independent’ta yer alan habere göre, görsel paylaşım sitesi Pinterest, iklim krizi hakkında dezenformasyonu ve yanlış yönlendiren bilgileri yasaklayan ilk büyük sosyal platform olduğunu açıkladı.

10 yıl önce kurulan ve aylık 431 milyon kullanıcısı olan Pinterest, özellikle yaşam tarzı önerileri almak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Şirket, kullanıcılar arasında daha çevre dostu, sürdürülebilir bir yaşama ilişkin ipuçlarının daha fazla araştırıldığını söyledi. 2021 ile karşılaştırıldığında “sıfır atık ipuçları” aramalarının altı kat alttığı, “kıyafet geri dönüştürme” aramalarının da dört kat arttığı belirtildi.

Şirket politikalarında yapılan yeni bir güncellemeyle, toplumun iyiliği, güvenliğine zararlı içerikler yasaklanırken, iklim değişikliğinin varlığını reddeden, insanların bundaki etkisini yok sayan paylaşımlar da buna eklendi.

İklim bilimcilerin hakem heyeti onayından geçen araştırmalarını yüzde 99.9’dan fazlası, iklim krizinde insan rolünün olduğunu gösteriyor.