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Dünya

Pinterest de stresle mücadele etmek isteyen şirketlere katıldı; tüm ofislere bir gün izin verildi

Şirketler, pandemi ve uzaktan çalışma nedeniyle tükenmişlik sendromuna yaklaşan çalışanlar için çözümler üretmeye çalışıyor

05 Eylül 2021 15:26

Görsel paylaşma uygulaması Pinterest, pandemiyle geçen bir yılın sonunda tükenmişlik sendromunun önüne geçmek için dünya genelindeki tüm ofislerinde çalışanlara 3 Eylül Cuma günü izin verdi. 

Pinterest’in kendi sayfasından yaptığı açıklamada dünya genelindeki tüm ofisleri için bir gün izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada çalışanların kendilerine ayırmak, dinlenmek ve ne istiyorlarsa yapmak için bir izin günü olduğu belirtildi. Şirket aynı zamanda Spotify üzerinden bir link paylaşarak “kafa dağıtmak için” müzik listeleri sundu. 

Merkezi San Francisco’da olan Pinterest’in çeşitli ABD şehirlerinin yanı sıra Londra, Tokyo, Paris ve Sao Paolo gibi şehirlerde de ofisleri bulunuyor.

Pandemi ve uzaktan çalışma süreci nedeniyle yorulan çalışanları için izin günleri veren şirketlerin sayısı artıyor. Geçen günlerde Yahoo tüm çalışanları için bir izin günü verdiğini duyururken Nike, LinkedIn ve Bumble gibi şirketler de benzer yöntemlere başvurmuştu.

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