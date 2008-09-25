Pinpon topu hayat kurtardı

Avustralya'da bir karaciğer nakli ameliyatı sırasında hızlı düşünen cerrah, siroz hastası küçük kızın hayatını bir pinpon topuyla kurtardı.



Ameliyatı yapan doktor Albert Shun, 2 YTL değerindeki pinpon topunu kullanarak 2 yaşındaki Mackenzie Argaet'e nakledilen bir yetişkinin karaciğerinin, büyüklüğünden dolayı hayati önem taşıyan damarlara baskı yapmasını önledi.



Doktorun eşini telefonla hastaneden arayıp derhal marketten satın almasını istediği pinpon topunun artık küçük kızın içinde ömrü boyunca kalacağı belirtildi.



Küçük kızın ailesi doktorun bu çözümüne şaşırsa da, siroz hastası olarak dünyaya gelen kızlarının iyileşmesi karşısında heyecanlandı.



Sydney Westmead Çocuk Hastanesi'nde çalışan doktor Shun, küçük hastasının yeni karaciğerinin zamanla pinpon topunun etrafında enfeksiyon yaratmadan büyüyeceğini, topun bozulmayacağını ve çok ucuza mal olduğunu bildirdi.



Doktor, ameliyat sırasında baskıyı kaldırmak için önce sünger kullandığını, ancak bu süngerle ameliyat yerini kapatma yolunu bir türlü bulamaması üzerine aklına bu küçük plastik topun geldiğini anlattı.



Doktor, bu ameliyatı yapmasaydı küçük kızın şimdi hayatta olmayacağını söyledi.



(AA)

