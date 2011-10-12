Pino'nun dövmeleri başına dert oldu

T24 - Suudi Polisi Türkiye’de yaptırdığı dövme nedeniyle Pino’yu uyardı. Galatasaray’ın Al Nasr kulübüne kiraladığı Kolombiyalı futbolcudan kolundaki Hz. İsa dövmesini, Arap gençlerine kötü örnek olmaması için gizlemesi istendi.



Galatasaray’ın sezon başında Suudi Arabistan’ın Al Nasr kulübüne kiraladığı Juan Pablo Pino, bu ülkede kötü bir sürprizle karşılaştı. Dindar bir Hıristiyan olan Kolombiyalı futbolcu, İstanbul’da yaşarken koluna büyük bir Hz. İsa dövmesi yaptırmıştı. Pino, bu dövmeyle birlikte Riyad’daki bir alışveriş merkezinde gezerken polis tarafından durduruldu.

Karakola götürüldü



Kısa kollu tişörtle yürürken, Suudi güvenlik görevlileri tarafından karakola götürülen futbolcu neye uğradığını şaşırdı. Kamuya açık yerlerde dini dövmelerini göstermesinin yasak olduğu uyarısı yapılan futbolcu daha sonra serbest bırakıldı. Pino’nun bu davranışıyla Arap gençlerine kötü örnek olacağı hatırlatılırken, Suudi Arabistan’da kollarında dövme bulunan futbolcuların uzun kollu forma giymek zorunda olduğu bildirildi. Bununla da kalmayan Suudi Arabistan emniyeti, yabancı futbolculara birer mektup yollayıp, maçlar sırasında kollarındaki dövmeleri bir şekilde kapatmalarını tavsiye ederken, iki kolunda da dövme olan Pino’nun fotoğrafını da bu mektupların içine iliştirdi.

Sevgilisi Arabistan’da kalmak istemiyor



Pino’nun olay sırasında kız arkadaşı da yanındaydı. Karakola götürülmeleri sırasında çileden çıkan sevgilisinin, Suudi Arabistan’ı terk etmeleri için futbolcuya yalvardığı öğrenildi. G.Saray’ın Arap kulübüne yıllık 400 bin Euro bedelle kiraladığı oyuncu ise, bu ülkede kalacağını açıklayarak, “Ben gözaltına alınmadım. Kolumda İsa dövmesi vardı. Bu da giydiğim t-shirt nedeniyle gözüküyordu. Sadece İslam polisi beni uyardı. Geleneklerine saygı göstereceğim. Sözleşmem bitene dek buradayım” dedi.

Edwards pazar günü yarışmazdı



Sporda dini inançlara dayanan yasaklar konusunda ilk akla gelenlerden biri Jonathan Edwards. Fanatik bir Hıristiyan olan İngiliz üç adım atlamacı, inançları gereği pazar günü yarışmazdı. Hatta bazı yarışların günleri, o katılsın diye değiştirilirdi. Ancak bu kararından bir süre sonra döndü.

İranlı kadınlar statta maç izleyemiyor



İran’da, kadınların erkek futbolcuların maçlarını stadyumdan izlemeleri yasak. 2006 yılında bu yasağın kaldırılması istense de muhafazakârlardan gelen tepki üzerine uygulamaya devam edildi. Hatta kadınlara, sinemada maç izleme de yasak.

İsrailli futbolcular ‘Kefaret Günü’nde sahayı çıkmıyor



Museviler, en kutsal günleri olan ‘Kefaret Günü’nde (Yom Kippur) hiçbir aktivitede bulunmayıp sadece dua ediyorlar. Geçmişte ligimizde Revivo ve Balili, İspanya’da da Deportivo’nun kalecisi Dudu Aouate için maç tarihleri değiştirilmişti.



