Pinokyo bebeğin hikayesi

Ollie Trezise isimli bebek çok nadir görülen 'Ensefalosel' hastalığı ile dünyaya geldi. Bu hastalık yüzünden 21 aylık Ollie'nin, beyin dokusu burunun içinde büyümesi nedeniyle burnu uzuyordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Ollie Trezise ensefalosel denilen bir hastalıkla doğdu. Kafa tasındaki açıklık yüzünden beyin dokusu burnunun içinde büyüyordu. 21 aylık bebek, bugüne kadar bir dizi operasyon geçirdi. Cesur annesi Amy Poole bu süreçte hep onun yanındaydı. Çocuğunun görünüşüyle gurur duyuyor, küçük Ollie için 'mükemmel, yaşayan bir pinokyo' diyordu.

Durumu doğduğunda anlaşıldı

Ollie annesinin karnında 20 haftalık olduğunda doktorlar yüzünde büyüyen yumuşak bir dokuya rastladı ancak bebeğin durumu dünyaya geldiğinde kesinleşti. Annesi oğlunu gördüğünde konuşamayacak kadar şaşırdı. Bu durumla nasıl baş edeceğini bilmiyor; ancak oğlunu çok seviyordu.

Ollie Trezise’nin hastalığı İngiltere’deki doğumlarda sadece 10 binde 1. Hastalık genelde kafatasının arkasında görülüyor.

Ameliyattan sonra ilk annesine gülümsedi

Ollie 9 aylıkken rahat nefes almak için riskli bir ameliyata girdi. İki saatlik ameliyat başarılı geçti. Ollie’nin kafatası açıldı ve beynindeki fazla sıvı kesesi kaldırıldı. Ameliyattan sonra kafasında zig zag izleri vardı, Ollie sadece annesine gülümsedi. Küçük pinokyonun bu pozitifliği sayesinde annesi kendini iyi hissetti.

Şimdi Ollie oyuncak arabalarıyla oynayan bir çocuk. Annesi bebeğinin görünüşten dolayı ilerde insanlar tarafından sıkıntı çekmemesi için aileleri çocuklarını bilinçlendirmeye davet ediyor.