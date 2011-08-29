-Pino, Nassr Saudi'ye kiralandı İSTANBUL (A.A) - 29.08.2011 - Galatasaray, futbolcusu Juan Pablo Pino Puello'yu, Suudi Arabistan kulübü Nassr Saudi'ye kiraladığını İMKB'ye bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 sezonluk kiralama yoluyla gerçekleştirilen bu transferde Suudi Arabistan takımından 400 bin avro alacak. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazıda, ''Profesyonel futbolcularımızdan Juan Pablo Pino Puello'nun Nassr Saudi FC'ye 2011-2012 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Nassr Saudi FC, şirketimize 400.000 avro ödeyecektir.