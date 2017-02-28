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Pink'ten Mevlana paylaşımı

"Ağlayıştım, gülücük oldum..."

28 Şubat 2017 14:00

ABD’li şarkıcı Pink, önceki gün Instagram hesabından çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

37 yaşındaki sanatçı, karenin altına, Mevlana Celaleddin Rumi’nin şu sözlerini yazarak hayranlarını şaşırttı:

“Ölüydüm, diri oldum. Ağlayıştım, gülücük oldum. Aşk devleti geldi de, ben ebedî devlet oldum.”

Pink'in paylaşımı şöyle:

Pink kimdir?

Pink, 8 Eylül 1979 tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Doylestown bölgesinde dünyaya geldi. Şarkıcının Pink adını almasının sebebi, sanıldığı gibi müzik dünyasına ilk adım attığında saçlarının pembe renkli olması değildi.

Arkadaşları ona bu takma ismi, Rezervuar Köpekleri filmindeki Mr. Pink karakterine benzediği için takmışlardı.

Pink’in müziğe olan ilgisinin başlıca sebebi, babasının onu uyutmak için bestelediği ninnilerdi. Yaşı ilerledikçe bu ninniler düetlere dönüştü ve Pink lise yıllarında babasıyla birlikte ilk bestelerini yapmaya başladı.

Yerel bir rap grubuyla sahneye çıktığında ise henüz 13 yaşındaydı.

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PinkinstagramMevlanapaylaşımRezervuar KöpekleriMevlana Celaleddin RumiABD

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