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Kültür-Sanat

Pink Martini Türkiye'ye geliyor

Grup Avrupa turnesi kapsamında konser verecek

27 Haziran 2016 16:52

Dünyaca ünlü ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek. 17 Temmuz'da İstanbul'da, 19 Temmuz'da Bodrum'da ve 21 Temmuz’da ise Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşacak.

NTV’de yer alan habere göre, Thomas M. Lauderdale'nin kurduğu Pink Martini grubundan yapılan açıklamada "Türkiye artık evimiz gibi. Pasion Turca ile 15 yıl içerisinde bir aile gibi olduk. Türkiye’nin birçok şehrinde İstanbul, Bodrum, İzmir, Ankara, Çeşme ve Kıbrıs’ta sahne aldık. Türkiye ve İstanbul bizim için çok özel. Her seferinde güzel anılarla ayrılıyoruz ve tekrar gelmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

'Dünya vatandaşı ve müzik elçileri'

 

Kendisini "dünya vatandaşı ve müzik elçileri" olarak tanımlayan grup şunları söyledi;

"Değişik kültürlerin geleneklerini, dillerini, tarihlerini bilmek ve çalışmak zorundayız. ABD’li bir grubuz, ancak zamanımızın büyük bir bölümünü Avrupa’da geçiriyoruz. En büyük amacımız, hangi kültürden olursa olsun, dünya üzerinde çok geniş bir dinleyici kitlesine seslenebilmek." 

 

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Pink MartiniAvrupa turnesiKıbrıs

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