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Kültür-Sanat

Pink Martini İstanbul’a geliyor

Pink Martini Avrupa Turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da konser verecek

09 Nisan 2017 00:46

Pink Martini yeni albümü 'Je Dıs Oui'nin Avrupa Turnesi kapsamında 15 Nisan’da Volkswagen Arena’da hayranları ile buluşacak. 

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A Retrospective”, “Get Happy” ve “Dream A Little Dream” albümleri ile Türkiye’de hayran kitlesine sahip olan grup, Türkiye’deki hayranları için “Aşkım Bahardı” şarkısına da albümde yer verdi. Grup kendini “Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirip, modern bir formda sunan müzik arkeologları” şeklinde tarif ediyor. Samurayların aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından, Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi keyifli şarkıları seslendiren topluluk, Storm Large’ın vokali, zengin repertuvarları ve sürprizleri ile hayranlarıyla buluşacak. 

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