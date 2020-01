Pink Floyd'un 50. yılı anısına pul basıldı

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd 50. Yaşını dolduruyor. İngiliz posta teşkilatı Royal Mail, grup anısına bastığı pulları tanıttı.

Pulların üzerinde grubun en ünlü albüm kapaklarının resimleri ile canlı performanslarında çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Pullara basılan albüm kapakları grubun The Piper At The Gates Of Dawn, Atom Heart Mother, The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals and The Endless River albümlerinden oluşturuldu. Diğer dört pulun tasarımı ise Pink Floyd'un Londra'da 1966 yılında verdiği konser olmak üzere dünya turu sırasında çekilen fotoğraflarından oluşuyor. Şarkıları ve sahnedeki ses ve ışık performansları ile bir dönemin fenomeni olan Pink Floyd 1965 yılında Roger Waters, davulcu Nick Mason, klavyeci Rick Wright ve gitarist Syd Barrett tarafından kurulmuştu.