Pink Floyd'un solisti Roger Waters, beşinci defa evlendi

Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Kamilah Chavis ile evlendi. Beşinci defa evlenen Waters, 16,2 milyon dolara satın aldığı New York’taki Bridgehampton malikanesinde bir tören düzenledi.

Birkaç yıldır birlikte olan çift, ilk defa 2019 Venedik Film Festivali’nde birlikte görüldüler.

Pink Floyd’un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Waters, ilk olarak 1969 yılında çocukluk aşkı Judy Trim ile evlendi, ancak çift 1975’te boşandı. Bir yıl sonra Lady Carolyne Christie ile evlendi ve çift 1992’de boşanmadan önce iki de çocuk sahibi oldu.

1993 yılında Priscilla Phillips ile evlendi ve 2001’de de boşandılar. 2016’da Waters ve gazeteci Rula Jebreal, Laurie’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra birlikte olmaya başladılar ancak çiftin kısa süre yolları ayrıldı.