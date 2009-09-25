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Kültür-Sanat

Pink Floyd ilk kez Türkiye'de

The Spirit Of Pink Floyd, heyecanverici ışık showları ve efsane parçalarıyla hayranına unutulmaz bir gece yaşatmak için ilk kez Türkiye'ye geliyor.

25 Eylül 2009 03:00

The Spirit Of Pink Floyd, heyecanverici ışık showları, özel efektler ve efsane parçalarıyla hayranına unutulmaz bir gece yaşatmak için ilk kez Türkiye'ye geliyor.

Bugüne dek gerçekleştirdikleri Japonya ve Rusya turneleri, Budapeşte, Paris stad konserleri, İngiltere’de üstüste gerçekleştirdikleri yüzlerce performans ile tüm dünyada milyonlarca Pink Floyd hayranının kalbini fetheden, kısa sürede biletleri tükenen ve performans gösterdikleri ülkelerden ilerleyen dönemler için aldıkları sayısız teklifle Pink Floyd ruhunu başarıyla yaşattıklarını ispatlayan grup, 25 Eylül Cuma gecesi Fenerbahçe True Blue’da Pink Floyd hayranlarının karşısında olacak.
Biletler 40tl biletixte.

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