-PİNERA'DAN ALMANYA'YA ÖZÜR SANTİAGO (A.A) - 26.10.2010 - Avrupa turunda ziyaret ettiği Almanya'da resmi ziyaretçi defterine Nazi Almanyası ile ilgili slogan yazan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, özür diledi. Pinera, Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaretinde deftere, Nazi Almanya'sında Üçüncü Reich döneminde ırkçı anlamda kullanılan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise ırkçı ve aşırı milliyetçiliği çağrıştırdığı gerekçesiyle Almanya milli marşından çıkarılan "Deutschland uber alles" (Almanya herşeyin üzerindedir) cümlesini yazdığından dolayı çok üzgün olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Sloganı, 1950 ve 60'lı yıllarda okuldayken öğrendiğini ve 19. yüzyıldaki Şansölye Otto von Bismarck'ın yönetimindeki Alman birliğinin kutlaması sandığını belirten Pinera, sloganın Almanya'nın "karanlık geçmişiyle bağlantılı" olduğundan haberdar olmadığını kaydederek, affedilmesini istedi. Pinera, niyetinin, Şubat ayındaki büyük deprem ile altın ve bakır madeninde 69 gün mahsur kalan 33 madencinin çıkarılması çalışmalarında verdiği destekten dolayı Almanya'ya teşekkür etmek olduğunu bildirdi. Pinera, Avrupa turunda İngiltere, Fransa ve Almanya'yı ziyaret etmişti.