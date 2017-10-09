Pınarbaşı'da uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı\'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Pınarbaşı İlçesi\'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akraba A.G. ve Y.G.\'nin 500 gram kubar esrarı ilçeye getirmek istediklerini belirledi. Durdurularak aranan araçta uyuşturucu bulunurken şüpheliler gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçesi\'nde yapılan yol çalışmasına işçi taşıyan minibüste bulunan T.Ü.\'nün oturduğu koltukta ise 10 gram esrar ele geçti. Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.



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