Pınar Yolver'i döverek öldüren eş: 'Nasıl adamsın' sözüne sinirlendim!

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, iki ay önce evlenen 19 yaşındaki Pınar Yolver, eşine "Nasıl adamsın" dediği için eşi M.Y. ve kayınpederi S.Y. tarafından dövülüp, işkence yapıldıktan sonra hastaneye terk edildi. Morluk içindeki vücuduna kızgın ütü basıldığı da ileri sürülen genç kadın, çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak Pınar Yolver'i hastaneye bırakıp kaçtıkları belirtilen kocası ve kayınpederi gözaltına alındı.



Evlendiği günden beri şiddet görüyordu



Olay, bugün saat 04.00 sırlarında 1844/17 sokak 5 numaradaki apartamın 4'üncü katında meydana geldi. Henüz iki ay önce mutluluk hayalleri kurarak dolmuş şoförü 28 yaşındaki M.Y. ile hayatını birleştiren 19 yaşındaki Pınar Yolver, eşinden ve eşinin ailesinden şiddet görmeye başladı. Evlendiği günden beri eşinin şiddet uyguladığı öne sürülen Pınar Yolver, son olarak bu gece de henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi M.Y. tarafından dövüldü. İddiaya göre kayınpederi 56 yaşındaki S.Y.'nin de müdahale edip dövdüğü Pınar Yolver, baygınlık geçirdi.



Hastaneye terk edildi



Yumruk darbeleri sonrasında kendisinden geçen Pınar Yolver, çabalara rağmen evde kendisine gelmeyince eşi M.Y. tarafından, yakındaki Medical Park Hastanesi'ne götürüldü. Pınar'ın acil servise alınmasının ardından ise, M.Y. kaçarak kayıplara karıştı. Gördükleri karşısında şaşkına dönen doktorların çabalarına rağmen Pınar Yolver, hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede, tamamı morluk içinde olan vücuduna kızgın ütüyle de basılarak işkence yapıldığı ileri sürülen genç kadının hayatını kaybetmesinin ardından polis harakete geçti.



Aile gözaltında



İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde, Pınar Yolver’in dövülerek öldürülmesinin ardından polis sabah saatlerinde olaydan sonra kaçan genç kadının eşi M.Y., kayınpederi S.Y., ile kayınvalidesi ve görümcesini de gözaltına aldı.



"’Nasıl adamsın?' dediği için dövdüm"



İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde, iki ay önce evlenen 19 yaşındaki Pınar Yolver’i döverek öldürdüğü ileri sürülen 28 yaşındaki eşi M.Y., kayınpederi S.Y., kayınvalidesi E.Y., görümceleri P.Y. ile S.Y.’nin ifadeleri alındı. Eşini kendisinin dövdüğünü kabul eden M.Y.’nin, yaklaşık 1.5 aydır anlaşamadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve Pınar’ın ayrıca ailesine de iyi davranmadığını söylediği öğrenildi. Hastaneden de korktuğu için kaçtığını söyleyen M.Y.’nin, ayrıca son kavgalarında ise, dövmeye başladığı eşinin kendisine küfür edip "Nasıl adamsın?" demesi üzerine de çok sinirlendiğini söylediği bildirildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise gelinleri Pınar Yolver’e kesinlikle saldırmadıklarını, dövmediklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.



