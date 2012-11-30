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Pınar Selek'in avukatları reddi hakim talebinde bulundu

Avukatlar duruşmayı yürüten mahkeme heyetinin, daha önce verilmiş olan beraat kararını geri almaya yetkilerinin olmadığını dile getirdi

30 Kasım 2012 21:14

Pınar Selek'in avukatları, Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek hakkında verilen beraat kararını 22 Kasım 2012 tarihli duruşmada yetkisiz ve geçersiz olarak geri alan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Avukatlar, reddi hakim talebinde bulundukları dilekçeyi 29 Kasım 2012 tarihinde mahkemeye sundu. 

Dilekçede özetle; 22 Kasım 2012 tarihli duruşmayı yürüten mahkeme heyetinin, daha önce verilmiş olan beraat kararını geri almaya yetkilerinin olmadığını bildikleri halde beraat kararını geri almalarının, tarafsızlıklarını yitirdiklerinin göstergesi olduğu, beraat kararının geri alınmasının kamuoyunda da ciddi bir şüphe yarattığı, kararın mahkeme heyetine güveni sarstığı yönünde açıklamalarda bulunuldu. Dilekçede, duruşma günü kararın avukatlar salona alınmadan verilmiş olduğu da anımsatılarak “Mahkeme heyetinin biz müdafiler salona gelmeden önce gıyabımızda yargılamayı yapıp bitirdiği ve heyetçe alınan kararın bize sadece tebliğ edildiği açıkça görülmüştür” dendi. 
 
Aynı gün görülen diğer davalar en az 3 ay sonrasına ertelenirken, Pınar Selek’in duruşmasının, asıl mahkeme başkanının rapor süresinin devam ettiği 21 gün sonraya bırakılmasıyla, Pınar Selek hakkında alelacele bir mahkumiyet kararı verilmeye çalışıldığı şüphesi uyandığı vurgulandı. Adil yargılamanın ne şekilde olması gerektiğine ilişkin AİHM kararları, uluslar arası sözleşmeler ve doktrinden örnekler de verilen dilekçede, “Savunma avukatlarının olmadığı, duruşmanın henüz başlamadığı bir ortamda yapılan usulsüz bir ‘yargılamada’ kararlar alan bu heyetin, objektif karar verme yetisini kaybetmesi ve daha da kötüsü kasıtlı davranmış olması nedeniyle, müvekkilemizin hukuk güvenliğinden endişe duymaktayız” saptamasına yer verildi. Pınar Selek’in avukatları 22 Kasım 2012 günlü duruşmayı yürüten mahkeme heyetinin davadan el çekmesini talep ederek reddi hakim talebinde bulunduklarını bildirdiler. 
 
 

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