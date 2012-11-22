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Ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Pınar Selek: Artık dayanamıyorum

Mahkeme, Yargıtay'ın 'Pınar Selek cezalandırılsın' kararına 'usüle aykırılık' gerekçesiyle 'direnmekten' vazgeçti. Savcı, Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi

22 Kasım 2012 18:19

 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Mısır çarşısındaki patlama davasında Yargıtay'ın "Pınar Selek cezalandırılsın" kararına "usüle aykırılık" gerekçesiyle “direnmekten” vazgeçti. Mahkeme Başkanı Mehmet Hamzaçelebi’nin sözleri ardından Savcı Nuri Ahmet Saraç, Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Selek, twitter’da “Tüm bunlar film değil mi gerçekten? Nasıl çıkarız içinden? Artık dayanamıyorum” dedi.

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Sosyolog Pınar Selek’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 5 sanıkta katılmadı. Mahkeme Başkanı duruşmada, sanıklardan Selek ve Öztürk’ün daha önce verilen kararda beraat ettiğini ancak beraat kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu hatırlattı.

Yargıtay’ın ‘ceza verilsin’ gerekçesiyle bozduğu karara, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk haklarında verilen beraat yönündeki kararının doğru olduğu gerekçesiyle direnilme kararı verildiğini belirtti. Ancak mahkeme şok bir karar ile bu direnmeden vazgeçtiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Mehmet Hamzaçebi, verdikleri direnme kararının ‘usule aykırı’ olduğunu belirterek, bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı.

 

Savcı Saraş: Ben de şok oldum

 

Başkanın bu sözleri salonda bulunan avukatlar ve izleyiciler hatta duruşma savcısını şaşırttı. Mütalaası sorulan savcı Nuri Ahmet Saraç, “Yeni bir durum oluştu. Buna ben de şok oldum" dedi. Eski mütalaasını tekrarlayan savcı Saraç, Selek ve Özktürk’ün ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Mahkemenin bu kararı ile Selek ve Öztürk yeniden yargılanacak. Mahkeme iki isim hakkında beraat kararı vererek bunlar yönünden yargılama yapmıyordu. Ancak mahkemenin aldığı bu karar ile iki sanık yeniden yargılanacak.

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlama ile ilgili davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Pınar Selek, patlamaya bombanın mı yoksa LPG’nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı bozmuş ve mahkemenin hüküm kurmasını istemişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada yine patlamanın nedeninin belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme, Selek’in yine beraatına karar vermişti. Dosyanın ikinci kez gittiği Yargıtay, Selek için “müebbet hapis istemiyle yeniden yargılansın" demişti. Pınar Selek’in avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı onaylanmıştı.Bunun üzerine dosyanın yeniden geldiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011’de görülen duruşmada, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında daha önce 2 kez verilen beraat yönündeki kararında direnilmesine hükmetmişti.

 

Selek: Artık dayanamıyorum

 

Pınar Selek, gelişmeler hakkında resmi twitter hesabından “Tüm bunlar film değil mi gerçekten? Nasıl çıkarız içinden? Artık dayanamıyorum” dedi.

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